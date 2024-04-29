Как в Алматы пройдет День единства народа Казахстана

В акимате Алматы подробно рассказали Zakon.kz о праздничных мероприятиях в городе, подготовленных на 1 мая 2024 года.

1 мая с 11:00 до 14:00 перед Дворцом Республики развернется благотворительная ярмарка и гастрофестиваль. Более 10 ресторанов представят национальные блюда казахской, турецкой, узбекской, корейской, немецкой, китайской, грузинской, русской, армянской, уйгурской кухонь.

В праздничном концерте примут участие творческие коллективы этнокультурных объединений: ансамбль "Агугай", группа "Дервиши", Анжелика Шагарова, ансамбль "Наири", ансамбль Аббоса Касимова ABBOS (Узбекистан), Ситора Назарова, ансамбль "Казан Нурлары" (Татарстан), Руми и Янис, ансамбль кавказских танцев "Бахар", дуэт "Эламан" (Кыргызстан), Роман Ким, ансамбль "Нам Сон" и группа "МузАрт".

С 18:00 до 21:00 на площади имени Абая на сцене выступят звезды казахстанской эстрады.

Праздничные мероприятия также состоятся и в других районах города.

К примеру, в Наурызбайском районе в 11:00 в амфитеатре мкр. Шугыла, 347, пройдет концертная программа "Бірлігіміз жарасқан", выставка национальных блюд, одежды и изделий представителей казахской, уйгурской, арабской, азербайджанской, украинской, русской, индийской, татарской, узбекской, китайской, корейской и турецкой культур.

В Жетысуском районе в парке Гулдер (Серикова, 2а) в 11:00 пройдет концерт с участием коллективов Дома культуры, Дома школьников и учеников творческих кружков программы "Даму бала", также будет организована выставка народов Казахстана с этнокультурными объединениями района.

В Ауэзовском районе в 11:00 в сквере Сарыарка состоится экомарш – шествие детей и студентов под эгидой "Цвети, мой Казахстан!", а также благотворительная этнокультурная выставка-продажа ремесленников.

В Алатауском районе в 10:00 в центре инновационного творчества "Алатау" состоится праздничный концерт и тематическая выставка рисунков.

Кроме того, в Турксибском районе концертная программа с участием художественных коллективов Домов школьников и выставка этнокультурных объединений пройдет с 10:00 на Арбате (по ул. Сауранбаева, уг. ул. Шолохова).

В Медеуском районе на центральной площади Кок-Тобе в 13:00 пройдет концерт сольных исполнителей КГКП "Алматы әуендері" "Жасыл қалам – Алматым". В Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла (ул. Толе би, 21) в 15:00 – фестиваль "Гүл Алматы – Flower Sity".

Также в Алмалинском районе на площади Арбат в 10:00 состоится ярмарка ремесленников. В 12:00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов.

В Бостандыкском районе пройдет праздничная программа "Алматы – наш общий дом" на территории КЦДС Atakent, в рамках которой состоятся концерт и благотворительная выставка этнокультурных объединений.

Ранее стало известно, что 1 мая в городе заработают 60 фонтанов. А пока идут подготовительные работы по очистке чаш, дна, стен фонтанов и восстановлению гранитных плит.