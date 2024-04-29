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Еще одну улицу перекроют в Астане

В Астане частично перекроют участок улицы Игилик, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 18:53 Фото: gov.kz
С 30 апреля по 6 мая текущего года в Астане будет частично перекрыт участок улицы Игилик от улицы Жанажол до улицы Тайбурыл, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в настоящее время проводятся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Игилик.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города, а также с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Астане будет изменена организация дорожного движения по ул. Ш. Калдаякова. Также ул. Сыганак частично перекроют c апреля по ноябрь 2024 года. Ограничение движения связано со строительными работами по LRT. 

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