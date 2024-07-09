В Астане из-за ремонта снова перекроют одну из улиц
Фото: акимат города Алматы
С 9 по 14 июля текущего года в Астане будет полностью перекрыт участок улицы Шалколде от улицы Шарбакты до улицы Бакена Серикбаева, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата Астаны, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Фото: акимат города Астаны
Ранее стало известно, что в столице с 8 по 14 июля 2024 года частично перекроют участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары.
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