В Астане из-за ремонта снова перекроют одну из улиц

Фото: акимат города Алматы

С 9 по 14 июля текущего года в Астане будет полностью перекрыт участок улицы Шалколде от улицы Шарбакты до улицы Бакена Серикбаева, сообщает Zakon.kz.

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