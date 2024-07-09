Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане из-за ремонта снова перекроют одну из улиц

В Астане из-за ремонта снова перекроют одну из улиц, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:03 Фото: акимат города Алматы
С 9 по 14 июля текущего года в Астане будет полностью перекрыт участок улицы Шалколде от улицы Шарбакты до улицы Бакена Серикбаева, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

В Астане из-за ремонта снова перекроют одну из улиц, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 16:03

Фото: акимат города Астаны

Ранее стало известно, что в столице с 8 по 14 июля 2024 года частично перекроют участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары.

Читайте также

Карабаев, авиакомпания, Казахстан
Дату завершения сделки по продаже Qazaq Air озвучил глава Минтранспорта
Как будут наказывать водителей большегрузов за выезд на общие дороги
Как будут наказывать водителей большегрузов за выезд на общие дороги
КТЖ, премии, долг
Глава Минтранспорта высказался о премиях в КТЖ на фоне триллионных долгов
Константин Вноровский
Астана 2024 год Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Южная Корея
Более 6500 работников Samsung вышли на забастовку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: