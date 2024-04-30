Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На 48 млн тенге оштрафованы организации страны за нарушение требований безопасности

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 08:22 Фото: pixabay
Штрафы на 48 млн тенге за нарушение требований безопасности наложены органами внутренних дел в рамках проверки объектов массового скопления людей, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МВД РК, на сегодняшний день в региональные перечни включены более 17 тыс. объектов массового скопления людей, отнесенных к категории уязвимых от террористических атак. С начала года проверено 1804 объекта. В их числе:

  • торгово-развлекательные центры;
  • крупные места торговли;
  • объекты общественного питания;
  • организации образования;
  • культовые сооружения.

Выявлено 581 нарушение установленных законодательством требований безопасности. Руководителям и собственникам объектов, на которых нарушения выявлены впервые, выданы предписания об устранении недостатков с установлением сроков. Вместе с тем в отношении злостных нарушителей составлено 180 административных материалов по статье 149 КоАП за невыполнение требований по обеспечению антитеррористической защиты вверенного объекта. Наложено штрафов на 48 млн тенге.

"Министерство внутренних дел призывает руководителей и собственников объектов не игнорировать предъявляемые законом требования безопасности, ведь от их четкого и качественного соблюдения зависит безопасность граждан", – говорится в сообщении.

Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве.

Читайте также

В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены водой
В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
школа, Казахстан, выпускной
Без излишеств и пышных торжеств: в Минпросвещения РК дали рекомендации по последнему звонку
Алия Абди
Образование МВД РК Казахстан 2024 год Торговые центры Штрафы Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: