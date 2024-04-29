Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Мошенники регулярно придумывают схемы обмана и наживаются на доверчивых гражданах. К примеру, не так давно злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и уверяли, что работают над крупной спецоперацией, сообщает Zakon.kz.

Полиция Алматы решила выступить с предупреждением. "В настоящее время участились случаи интернет-мошенничеств, где злоумышленники создают аккаунт в WhatsApp, ставят на "аватарку" фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации и, под предлогом внезапной проверки с КНБ РК, пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть денежные средства на различные счета третьих лиц". Пресс-служба ДП Алматы Фото: пресс-служба ДП Алматы К сожалению, как отмечает заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, факты обмана по такой схеме – не единичны. "Поэтому очень важно, чтобы граждане знали аферистов в лицо и не вступали с ними в диалог". Куатбек Науатов Ранее сообщалось, что полицейские направились на рынки города для проверки миграционного законодательства. Читайте также Гуляющего бурого медведя засняли на видео в ВКО Аким Риддера покинул пост Исламский банк развития выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственных проектов

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