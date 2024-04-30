Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Без излишеств и пышных торжеств: в Минпросвещения РК дали рекомендации по последнему звонку

школа, Казахстан, выпускной , фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 15:59 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля 2024 года рассказал, как в этом году праздновать последний звонок в школах страны, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что в этом году школу окончат 186 тыс. учеников. Для них последний звонок прозвенит 25 мая.

"Мы впервые будем праздновать это событие в новом формате. Уверен, что выпускники этого года проведут мероприятие на высоком уровне, без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне и это станет доброй традицией для будущих выпускников. Возлагаю персональную ответственность на руководителей региональных управлений образования за качественную организацию завершения учебного года и соблюдение мер безопасности", – сообщил министр.

Для учеников 1-10 классов планируется провести в пятницу, 24 мая, единый классный час по теме "Знания во благо Родины".

25 апреля сообщалось, что 2023-2024 учебный год завершат более 3,8 млн казахстанских школьников.

Читайте также

В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены водой
В семи областях Казахстана водохранилища почти полностью заполнены
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов
Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте
Какой будет погода 1 мая в Астане, Алматы и Шымкенте
Мадина Мамырханова
Министерство просвещения РК Казахстан Бейсембаев Гани 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: