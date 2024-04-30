Без излишеств и пышных торжеств: в Минпросвещения РК дали рекомендации по последнему звонку

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на аппаратном совещании ведомства 30 апреля 2024 года рассказал, как в этом году праздновать последний звонок в школах страны, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что в этом году школу окончат 186 тыс. учеников. Для них последний звонок прозвенит 25 мая.

"Мы впервые будем праздновать это событие в новом формате. Уверен, что выпускники этого года проведут мероприятие на высоком уровне, без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне и это станет доброй традицией для будущих выпускников. Возлагаю персональную ответственность на руководителей региональных управлений образования за качественную организацию завершения учебного года и соблюдение мер безопасности", – сообщил министр.

Для учеников 1-10 классов планируется провести в пятницу, 24 мая, единый классный час по теме "Знания во благо Родины".

25 апреля сообщалось, что 2023-2024 учебный год завершат более 3,8 млн казахстанских школьников.