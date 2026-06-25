К абитуриентам обратились из-за сертификата ЕНТ
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 25 июня 2026 года, Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился к абитуриентам и их родителям из-за сертификата Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.
Их заверили, что "подделка сертификата ЕНТ невозможна".
"Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по ст. 385 Уголовного кодекса РК".НЦТ
Все случаи попыток подделать сертификаты, как подчеркнули в наццентре, будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
Абитуриентам и их родителям напомнили, что сертификаты ЕНТ доступны в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz, а также на сайте certificate.testcenter.kz и в портале электронного правительства eGov.
"Также обращаем внимание, что использование микронаушников, скрытых камер и иных специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, может повлечь уголовную ответственность в соответствии с законодательством РК. Дорогие друзья! Настоятельно призываем вас отказаться от любых попыток нарушить закон. Мы уверены, что ваш труд и честность принесут несравненно больше успеха!"НЦТ
22 июня 2026 года были опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ по итогам шести недели.
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