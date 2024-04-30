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Свадебный кортеж навел шороху в Павлодаре

Свадебный кортеж навел шороху в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 17:03 Фото: скриншот видео/пресс-служба ДП Павлодарской области
В Павлодаре любители экстремальной езды нарушили правила дорожного движения. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz о наказании в отношении хулиганов.

Согласно данным правоохранителей, машины свадебного кортежа хаотично передвигались на перекрестке проспекта им. Назарбаева и ул. Ломова.

Кроме того, на оконных проемах авто сидели молодые люди. Нарушителей остановили.


"За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных ПДД, водители-нарушители привлечены к административной ответственности, на каждого наложен штраф".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Стражи порядка настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения при праздновании мероприятий.

Ранее беспредел молодожены устроили в Актобе. Тогда водителей авто привлекли к административной ответственности по восьми статьям КоАП РК.

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