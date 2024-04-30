Свадебный кортеж навел шороху в Павлодаре
Фото: скриншот видео/пресс-служба ДП Павлодарской области
В Павлодаре любители экстремальной езды нарушили правила дорожного движения. В пресс-службе региональной полиции рассказали Zakon.kz о наказании в отношении хулиганов.
Согласно данным правоохранителей, машины свадебного кортежа хаотично передвигались на перекрестке проспекта им. Назарбаева и ул. Ломова.
Кроме того, на оконных проемах авто сидели молодые люди. Нарушителей остановили.
"За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности, предусмотренных ПДД, водители-нарушители привлечены к административной ответственности, на каждого наложен штраф".Пресс-служба ДП Павлодарской области
Стражи порядка настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения при праздновании мероприятий.
Ранее беспредел молодожены устроили в Актобе. Тогда водителей авто привлекли к административной ответственности по восьми статьям КоАП РК.
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