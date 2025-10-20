Водителей элитного кортежа наказали в Туркестанской области: в полиции назвали причину

В Туркестанской области полиция остановила кортеж, нарушивший правила дорожного движения (ПДД). Об этом 20 октября 2025 года рассказали в пресс-службе областного Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей внимание полиции привлекла видеозапись с участием кортежа из нескольких дорогостоящих автомобилей, нарушающих правила дорожного движения в Сайрамском районе.

"В результате проведенной проверки полицейскими установлены водители четырех автомобилей Toyota, Lexus и Daewoo Nexia. Нарушители привлечены к ответственности за несоблюдение требований дорожных знаков и создание аварийной обстановки. Автотранспорт помещен на специализированную стоянку, с водителями проведена профилактическая беседа". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полиция призывает водителей и пассажиров строго соблюдать ПДД и предупреждает об ответственности за их нарушение.

Отметим, что это не первый кортеж, который привлек внимание полицейских Туркестанской области. 13 октября 2025 года стало известно, что житель Сайрамского района решил с размахом отметить свадебное торжество и для праздничного кортежа нанял 10 авто. Во время движения водители стали грубо нарушать ПДД, создавать помехи и аварийную ситуацию для других участников дорожного движения. Их привлекли к ответственности, а автомобили водворили на спецстоянку.