Алматинские меценаты строят общежития нового поколения

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил новое современное студенческое общежитие для будущих педагогов, построенное за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Проект на сумму 1 млрд 350 млн тенге реализован общественным объединением Mugalim, объединяющим более 50 компаний, меценатов и инвесторов, в их числе: Karazhal operating, Rise capital, Daco Motors KZ, San tyres, Pine education, Kazintel group и др.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ранее на данном участке по улице Жарокова и Дунаевского в Бостандыкском районе Алматы находилось заброшенное здание, которое оставалось бесхозным на протяжении более шести лет. Новый дом студентов площадью 2 тыс. кв. м и проектной мощностью до 200 человек построен по международному стандарту общежитий таких вузов, как Йельский, Оксфордский университеты, здесь созданы все условия для проживающих: коворкинг-центр, конференц-зал, Study room, большая терраса на крыше и др.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы Общежитие предназначено для будущих преподавателей – студентов педагогических специальностей таких вузов, как Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный женский педагогический университет, Казахский национальный университет, университет имени С. Демиреля и др. "Мы рады, что появилась возможность проживания в новых современных условиях. Здесь есть коворкинг-центр, где можно поработать над проектами, заняться творчеством, для этого созданы все условия. Это прекрасная альтернатива арендным квартирам, которые не по карману многим студентам", – поделилась студентка Казахского национального педагогического университета имени Абая Жанерке Токтарова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы В ходе посещения аким Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что данные объекты имеют большое значение для улучшения социальной инфраструктуры города. "Важно создавать комфортные условия, соответствующие требованиям времени, для повышения статуса учителей. Современный учитель – это не просто преподаватель, но и методолог, наставник, воспитатель. От имени города я выражаю благодарность и призываю бизнес, меценатов активнее принимать участие в реализации таких важных социальных проектов", – сказал Досаев. Фото: пресс-служба акимата города Алматы По словам представителей ОО "Mugalim", в планах строительство еще нескольких образовательных объектов. До конца года меценат общественного объединения компания Zhibek Dorm планирует построить общежитие еще на 100 койко-мест. Также в планах ОО "Mugalim" реализация дома студентов на 110 мест (меценат – ИП Yamoto) и общежития на 135 мест (частный фонд "Кемел").