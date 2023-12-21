Пожар в хостеле Алматы: проблему нехватки общежитий прокомментировал Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК прокомментировал проблему нехватки общежитий для студентов и рассказал, что изменится после пожара в хостеле, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что эта большая трагедия обнажила в первую очередь отсутствие регулирования этой сферы.

Это большая трагедия. Одновременно погибли 13 человек в результате пожара.

"После 2016 года и либерализации строительно-монтажных работ, строительства... Целевое назначение было - магазин. Они его взяли в управление и переделали в хостел. Это осуществляется в уведомительном порядке. Они не подали заявку как положено в ДЧС, например, проверить себя. И почему открыли хостел в подвальном помещении, где запрещено открывать?" Ерболат Досаев

Аким выразил надежду, что после 1 января МСБ, наконец, будут в полном объеме выполнять необходимые требования, "а не находиться в погоне за лишней прибылью".

"Там не только студенты, курьеры и другие. Это связано с тем, что 35 вузов, почти 200 тысяч студентов. Но у нас дефицит в общежитиях. Потому что 62% у нас иногородние студенты. И у нас 32 тысячи мест дефицита. Мы, акимат и вузы, приготовили программу, как собираемся решать это до 2030 года. В этом году вводим почти 4000 мест, также планируем на следующий год. 114 заявок от инвесторов лежит на 42 тысячи мест. Из них более 30 тысяч будут строить вновь, а часть переделывать нынешние административные здания". Ерболат Досаев

Сегодня официально в 32 хостелам живут 3800 студентов.

Пожар в хостеле по ул. Ади Шарипова в Алматы произошел ранним утром 30 ноября и унес жизни 13 человек. В больницу за медицинской помощью обратились еще четыре человека, одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Студентов в сгоревший хостел централизованно не заселяли.

По факту пожара возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 292 УК РК.