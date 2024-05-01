В аэропортах Астаны и Алматы усилили меры безопасности

В соответствии с указанием Комитета гражданской авиации служба авиационной безопасности международных аэропортов Астаны и Алматы перешла на усиленный режим, сообщает Zakon.kz.

В Международном аэропорту Астаны отметили, что в связи с этим на входе (первых линиях) международных (Т1) и внутренних (Т2) терминалов аэропорта столицы установлены аппараты досмотра.

"Пассажиров, планирующих прилет/перелет через Международный аэропорт Астана, при прохождении досмотра просим прислушиваться и выполнять требования сотрудников авиационной безопасности аэропорта. Также пассажирам рекомендуем прибыть в аэропорт раньше, чтобы успешно выполнить свой рейс, учитывая, что процедуры досмотра требуют дополнительного времени". Международный аэропорт Астаны

Также в Международном аэропорту Алматы добавили, что в целях усиления мер авиационной безопасности установлена первая линия досмотра.

"Просим пассажиров заранее планировать время прибытия в аэропорт. На входе в терминал были установлены пять дополнительных пунктов досмотра (рентген-телевизионные устройства, арочные металлодетекторы) для проверки пассажиров и ручной клади. Данная мера будет действовать до особого распоряжения уполномоченного органа". Международный аэропорт Алматы

Ранее сообщалось, что в аэропортах Казахстана усилят меры безопасности.