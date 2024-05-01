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Дом для 124 этносов: интересные факты о народе Казахстана

Дом для 124 этносов: интересные факты о народе Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 10:45 Фото: pixabay
1 мая в Казахстане отмечают День единства народа. А отмечать и правда есть что – наша страна является домом для 124 этносов, живущих в мире и согласии, сообщает Zakon.kz.

Телеграм-канал Первого кредитного бюро в честь праздника опубликовал подборку интересных фактов о национальном составе населения.

Так, по данным аналитиков, из всех этносов, кроме казахов и русских, узбеки – единственные, кто перешнули полумиллионную отметку. На 1 января 2024 года их численность составляла 660,6 тыс. человек. Ближе всех к ним расположились украинцы (375,9 тыс.), уйгуры (301,6 тыс.), немцы (224,3 тыс.) и татары (219,2 тыс.). Во всех остальных случаях счет на сотни тысяч не идет.

Азербайджанцев (152,8 тыс.) немного больше корейцев (120,3 тыс.). За ними следуют турки (90 тыс.), дунгане (83,9 тыс.) и белорусы (75 тыс.). А таджиков и курдов почти поровну – 55,9 тыс. и 50,3 тыс. человек, соответственно. С меньшей натяжкой можно сказать о чеченцах (34,7 тыс.) и поляках (34,6 тыс.).

Женщины преобладают в общей численности этноса. Однако это не отражается на азербайджанцах, у них мужчин больше – 51,5% против 48,5%.

Представители почти всех основных этносов выбирают для жизни город. А вот турки, дунгане, таджики, курды и каракалпаки предпочитают села.

Также эксперты выяснили, что большинство казахов живут в Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях.

В каждой из них казахи формируют свыше 90% от общей численности населения. При этом в среднем по стране соответствующая доля составляет 71%.

За год численность казахов увеличилась на 254,4 тыс. человек, до 14,2 млн. Они внесли основной вклад в общий прирост населения, который составил 267 тыс. человек. Хорошие темпы по рождаемости показали узбеки (+17,2 тыс.), уйгуры (+4,4 тыс.), азербайджанцы (+2,4 тыс.) и таджики (+2,4 тыс.).

Еще интересный факт: почти каждый пятый брак в Казахстане – межнациональный.

Праздник 1 Мая отмечают в Казахстане уже более ста лет.

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