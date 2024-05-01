Экс-аким Сатпаева, осужденный за многомиллионную взятку, пытался обжаловать приговор

Экс-аким Сатпаева Шапагат Аубакир, которого осудили за взятку в размере 10 млн тенге, пытался обжаловать приговор, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба суда Улытауской области.

"Постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Әубәкір Ш., его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд установил, что в феврале этого года Шапагат Аубакир, занимая пост акима Сатпаева, получил взятку от местного предпринимателя, который осуществлял работы по содержанию дорог города. За вознаграждение в 10 млн тенге экс-аким пообещал бизнесмену оказать содействие в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации. Оба подсудимых свою вину признали и просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Приговором экс-акиму Сатпаева назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.