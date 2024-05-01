Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-аким Сатпаева, осужденный за многомиллионную взятку, пытался обжаловать приговор

Экс-аким Сатпаева, осужденный за многомиллионную взятку, пытался обжаловать приговор, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 19:37 Фото: gov.kz
Экс-аким Сатпаева Шапагат Аубакир, которого осудили за взятку в размере 10 млн тенге, пытался обжаловать приговор, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба суда Улытауской области.

"Постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Әубәкір Ш., его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд установил, что в феврале этого года Шапагат Аубакир, занимая пост акима Сатпаева, получил взятку от местного предпринимателя, который осуществлял работы по содержанию дорог города. За вознаграждение в 10 млн тенге экс-аким пообещал бизнесмену оказать содействие в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации. Оба подсудимых свою вину признали и просили суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Приговором экс-акиму Сатпаева назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Читайте также

Бауырсаки и сладости бесплатно раздавали на улице астанчанам
Бауырсаки и сладости раздавали астанчанам на улице
У двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру
У двоих граждан России, прилетевших из Алматы в Уральск, заподозрили холеру
Бейнеу
Общественные слушания о признании Бейнеу зоной экологического бедствия проходят в Мангистауской области
Диана Абдуллаева
Улытауская область Сатпаев 2024 год Коррупция Акимы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: