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Бывший аким Сатпаева осужден за взятку

Бывший аким Сатпаева осужден за взятку, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 19:45 Фото: gov.kz
В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима Сатпаева Шапагата Аубакира и индивидуального предпринимателя, который дал ему взятку, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что в феврале этого года Шапагат Аубакир, занимая пост акима Сатпаева, получил взятку от местного предпринимателя, который осуществлял работы по содержанию дорог города, сообщает пресс-служба суда.  

За вознаграждение в 10 млн тенге экс-аким пообещал бизнесмену оказать содействие в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.

Оба подсудимых свою вину признали и просили суд заменить лишение свободы более мягким наказанием. Не смотря на просьбу, экс-акиму Сатпаева назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Предпринимателя лишать свободы суд не стал, но обязал выплатить штраф в размере от 20-кратной суммы взятки. Эта сумма составила 200 млн тенге. Ему также навсегда запретили занимать должности на госслужбе.

Кроме этого, было вынесено частное постановление в адрес акимата города Сатпаев. Государственный орган проверят на обоснованность плана финансирования и целевого использования выделенных бюджетных средств. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что сотрудники антикора задержали  Шапагата Аубакира 14 февраля этого года.

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