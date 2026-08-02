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События

Хотел купить оправдание за 8 млн тенге: экс-аким попался на уловку мошенницы

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 21:15 Фото: pixabay
Экс-аким города Шалкар Актюбинской области, пытавшийся обжаловать приговор за 8 млн тенге, стал жертвой аферы. Вынести оправдательный вердикт ему пообещала женщина-адвокат, однако в итоге она сама оказалась на скамье подсудимых вместе с подельницей, передает Zakon.kz.

Как сообщает 2 августа 2026 года газета "Диапазон", бывший чиновник, ранее осужденный на четыре года ограничения свободы, не согласился с решением суда и искал способы добиться его отмены. Родственник посоветовал ему обратиться за юридической помощью к адвокату Каламкас С.

Вместе с отцом экс-аким приехал к ней домой, где юрист пообещала решить вопрос с оправдательным приговором. За свои услуги женщина попросила 8 млн тенге.

"Он отдал ей половину суммы, а через неделю она сообщила, что его вопрос решается и когда будет положительное решение, он должен будет заплатить оставшуюся сумму. Вопрос не решился, мужчину не оправдали. Интересно, что договор с ней бывший аким даже не заключал и деньги передавал без квитанции. Сама она уверяла, что 4 млн тенге брала в долг", – говорится в сообщении.

Поняв, что стал жертвой обмана, бывший чиновник обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что этот эпизод был не единственным в биографии Каламкас С. Как оказалось, она вместе с подельницей Акботой Т. промышляла еще и крупным квартирным мошенничеством.

Схема строилась на обещаниях устроить граждан в очередь по госпрограмме арендного жилья с последующим выкупом от "Самұрық-Қазына". За "содействие" сообщницы брали солидные суммы.

"Одному мужчине пообещали поставить в очередь на одну двухкомнатную квартиру в ЖК "Эдельвейс" и три "трешки" в ЖК "Highvill" в Астане. Тот поверил и передал мошенникам 47 миллионов тенге. Еще несколько человек Каламкас С. и Акбота Т. обманули по аналогичному сценарию", – отмечается в публикации.

В итоге дело завершилось обвинительным приговором. 54-летнюю Каламкас С. за мошенничество приговорили к 6 годам лишения свободы, под стражу ее взяли сразу же после оглашения приговора.

Ее подельница Акбота Т. также получила 6 лет лишения свободы, но ей дали отсрочку на три года из-за того, что у нее есть маленький ребенок. Суд обязал осужденных возместить ущерб потерпевшим.

Ранее сообщалось, что акмолинец обокрал пожилого дядю, который приютил его после семейной трагедии.

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Канат Болысбек
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