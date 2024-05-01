В Астане четыре автобусных маршрута изменили схему движения

Четыре автобусных маршрута изменили схему движения в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 мая сообщило ТОО "City Transportation Systems".

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 24, 24H, 30, 85. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", – говорится в сообщении.





В транспортной компании призвали астанчан заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане. Подробнее можно прочитать здесь.