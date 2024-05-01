В Астане четыре автобусных маршрута изменили схему движения
Фото: pixabay
Четыре автобусных маршрута изменили схему движения в Астане, сообщает Zakon.kz.
Об этом 1 мая сообщило ТОО "City Transportation Systems".
"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 24, 24H, 30, 85. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке", – говорится в сообщении.
В транспортной компании призвали астанчан заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане. Подробнее можно прочитать здесь.
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