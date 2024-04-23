Сколько пенсионных накоплений казахстанцев находится в ЕНПФ

В АО "ЕНПФ" предоставили ключевые показатели фонда на 1 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На индивидуальных и условных счетах вкладчиков ЕНПФ находятся пенсионные накопления на сумму 18,9 трлн тенге.

"С начала текущего года их прирост на 01.04.2024 составил порядка 1,02 трлн тенге (5,7%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3,5 трлн тенге, или на 22,6%", – сообщили в фонде 23 апреля.

Объем пенсионных взносов за три месяца 2024 года составил 623,6 млрд тенге, что на 27,9%, или на более чем 136,2 млрд тенге выше показателя прошлого года.

"Отметим, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 20,2%, обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 22,1%, добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 41,2%", – отметили в ЕНПФ.

Большая часть, 96,6%, накоплений казахстанцев образованы за счет ОПВ, объем которых на 1 апреля 2024 года составил более 18,2 трлн тенге (прирост за год – 22,3%, с начала года – 5,5%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ достигла 599,7 млрд тенге, увеличившись за год на 25,8%, с начала текущего года – на 5,5%. Максимальный прирост (49% за год, 11,3% – с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 5,9 млрд тенге.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За три месяца 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила около 37,5 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 569,5 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ за три месяца текущего года достигли около 193 млрд тенге. При этом основную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – около 83,7 млрд тенге, что выше показателя прошлого года в 2,4 раза.

Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили около 44,6 млрд тенге.

Также осуществлены выплаты по наследству – 13 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 7,7 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 790,3 млн тенге, выплаты на погребение – 2,5 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма около 40,8 млрд тенге.

"Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 33 985 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 082 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге", – сообщили в ЕНПФ.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (ИПС) в ЕНПФ на 1 апреля 2024 года – 12,4 млн единиц, из них: 11,1 млн – по ОПВ, 671,1 тыс. – по ОППВ, 409,8 тыс. – по ДПВ.

Количество условных пенсионных счетов (УПС) в ЕНПФ на 1 апреля 2024 года, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР и иных поступлениях в соответствии с законодательством Казахстана, составило более 3,4 млн единиц.

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