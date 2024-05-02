Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Для торговых центров в Казахстане введут новое правило

Новое правило введут для торговых центров , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 13:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Торговые центры Казахстана должны будут обеспечивать посетителей качественной Wi-Fi-сетью. Об этом 2 мая заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, он лично сталкивался с плохой работой Wi-Fi в торговых центрах и местах общепита.

"Я, как и вы, сталкиваюсь с проблемами связи, особенно в заведениях общепита и крупных ТРЦ Wi-Fi сети некачественно построены. Думаю, что следующий наш шаг будет в эту сторону. В рамках законопроекта мы будем обязывать крупные бизнес-центры обеспечивать Wi-Fi сети. И мы будем это качество контролировать. Я думаю, что для всех будет комфортно, находясь в торговом центре или в кафе, иметь качественный интернет", – объяснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек в кулуарах Сената.

Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, как интернет в Казахстане собираются сделать дешевле, а сотовую связь – лучше.

Читайте также

Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
КазТрансГаз необоснованно начислил казахстанцам 1,2 млрд тенге
"КазТрансГаз Аймак" необоснованно начислил казахстанцам 1,2 млрд тенге
Netflix снимет реалити-шоу
Netflix будет снимать реалити-шоу в горах Алматы
Тамила Языкова
МЦРИАП Казахстан 2024 год Торговые центры Wi-Fi
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: