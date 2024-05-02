Для торговых центров в Казахстане введут новое правило

Торговые центры Казахстана должны будут обеспечивать посетителей качественной Wi-Fi-сетью. Об этом 2 мая заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, он лично сталкивался с плохой работой Wi-Fi в торговых центрах и местах общепита.

"Я, как и вы, сталкиваюсь с проблемами связи, особенно в заведениях общепита и крупных ТРЦ Wi-Fi сети некачественно построены. Думаю, что следующий наш шаг будет в эту сторону. В рамках законопроекта мы будем обязывать крупные бизнес-центры обеспечивать Wi-Fi сети. И мы будем это качество контролировать. Я думаю, что для всех будет комфортно, находясь в торговом центре или в кафе, иметь качественный интернет", – объяснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек в кулуарах Сената.

Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, как интернет в Казахстане собираются сделать дешевле, а сотовую связь – лучше.