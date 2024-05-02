Я не согласен: Касымбек о частых потопах на дорогах в Астане

У акима Астаны Жениса Касымбека спросили, когда в городе решат проблему с ливневой системой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с жителями района Алматы журналист спросила у акима, почему из года в год выделяются деньги на ремонт и строительство ливневых канализаций, однако ситуация не улучшается.

"Я с этим абсолютно не согласен. Были дожди, плюс весна и у нас паводкоопасная ситуация была, но мы все прошли достаточно стабильно и спокойно. Один участок, на котором была проблема, в течение суток полностью ликвидировали. Это несданный участок, там идет активное строительство. Ежегодно мы сдаем почти 4 млн квадратных метров жилья, город растет и определенные вопросы будут возникать. Но все эти вопросы решаются", – заявил Женис Касымбек.

Аким добавил, что в 2023 году проблемы с потопами были на улицах Момышулы, Петрова, в районе торгового дома "Евразия", но все эти вопросы решили, и в целом количество таких проблемных участков с каждым годом становится все меньше.

Журналист напомнила, как в марте 2024 года в столице после сильного дождя затопило улицы на левобережье. Но и здесь аким не согласился.

"Весь левый берег не был затоплен, это был участок Мынжылдык – Туран, но, еще раз повторюсь, там идет активная застройка, новый район. По этому участку в течение 1,5-2 суток этот вопрос был решен. И вы сейчас видите, что в течение трех последних дней идет дождь, но этой проблемы нет", – объяснил Женис Касымбек.

Глава города отметил, что в этом году за зиму из столицы вывезли почти в два раза больше снега, чем обычно. По его словам, за счет этого весной в столице не было сильных проблем с потопами.



Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда повысят тариф на проезд в автобусах столицы.