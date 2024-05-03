Ботанический сад Алматы выступил с важным объявлением

3 мая 2024 года на странице Главного ботанического сада (ГБС) Алматы в Instagram опубликовано уведомление. Специалисты предупредили жителей и гостей города о закрытии сада на один день, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, 6 мая ботанический сад будет закрыт.

"На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В дополнении сказано, что в остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. Касса и вход – до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30. Если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Ранее стало известно, что в Алматы с 1 января 2024 года повысили стоимость входных билетов в ботсад. Это связано с тем, что налог за использование особо охраняемой природной территории, который должен оплачивать каждый посетитель, повысился и теперь составляет 369,20 тг (в 2023 году – 345 тг).