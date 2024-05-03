Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ботанический сад Алматы выступил с важным объявлением

Ботсад Алматы выступил важным с объявлением, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 11:40 Фото: Zakon.kz
3 мая 2024 года на странице Главного ботанического сада (ГБС) Алматы в Instagram опубликовано уведомление. Специалисты предупредили жителей и гостей города о закрытии сада на один день, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, 6 мая ботанический сад будет закрыт.

"На территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В дополнении сказано, что в остальные дни график работы ГБС остается прежним.

"Мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00. Касса и вход – до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30. Если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня".Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Ранее стало известно, что в Алматы с 1 января 2024 года повысили стоимость входных билетов в ботсад. Это связано с тем, что налог за использование особо охраняемой природной территории, который должен оплачивать каждый посетитель, повысился и теперь составляет 369,20 тг (в 2023 году – 345 тг).

Читайте также

До конца года в Алматы отремонтируют 274 улицы
До конца года в Алматы отремонтируют 274 улицы
В Алматы мошенники по-новому обманывают налогоплательщиков
В Алматы мошенники по-новому обманывают налогоплательщиков
Еще в двух реках Атырауской области продолжает расти уровень воды
Еще в двух реках Атырауской области продолжает расти уровень воды
Анастасия Московчук
Алматы 2024 год Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: