Ботанический сад Алматы выступил с важным обращением к посетителям

В Главном ботаническом саду (ГБС) Алматы начался сезон цветения гортензий. В связи с этим на странице в Instagram опубликовано обращение к гостям сада, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 22 июля 2024 года сказано, что эти цветы словно белые облака украшают Северный партер ботсада. В саду растет пять видов гортензии.

Гортензия (лат. Hydrangea) – род цветковых растений семейства гортензиевых. Название Hydrangea с древнегреческого переводится как "сосуд, наполненный водой".

По одной версии это название было дано растению за форму семенных коробочек, напоминающих кувшин с водой, по другой – за влаголюбивость. Большинство видов гортензии являются кустарниками 1-3 м высотой.

Гортензии привлекают своими цветками, которые собраны на конце стебля в красивые шарообразные, щитковидные или метельчатые соцветия. Чаще всего цветки гортензии белого цвета, но бывают также синие, розовые и сиреневые.

Представители сада отмечают, что цветущие гортензии ежегодно вызывают огромный интерес среди гостей ботсада.

"В погоне за эффектными кадрами многие из посетителей ходят по газону, наступают и садятся на растения, заходят в середину клумбы и рвут цветы. Они уничтожают красоту и результаты нелегкого труда! А ведь свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете рассматривать цветы, вдыхать их аромат и сколько угодно делать фото и видео на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено!" Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Посетителей просят любоваться цветами на расстоянии.

"Не нарушайте правила посещения ботсада и уважайте труд людей, создающих для вас всю эту красоту". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

К сожалению, обращения остаются неуслышанными.

В 2023 году, несмотря на предупреждения, таблички и охранников, посетители вытоптали газон.