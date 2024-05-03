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До конца года в Алматы отремонтируют 274 улицы

До конца года в Алматы отремонтируют 274 улицы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:45 Фото: zakon.kz
В 2024 году в Алматы отремонтируют 274 улицы. Их общая протяженность составит 250 км, сообщает Zakon.kz.

90% ямочного ремонта в Алматы приходится на дороги, на которых более 5 лет не проводился средний ремонт, а также на участках, где велись строительство и ремонт инженерных сетей, сообщили в акимате города.

Говорится, что подрядные организации заделывают ямы, выявляемые в ходе мониторинга на основе обращений горожан. Они поступают через чат-бот @AlmatyJolybot в Telegram-канале, портал open-almaty.kz и сервис eOtinish.

С начала работ текущим ремонтом охвачено 41 000 квадратных метров дорожного полотна. До конца года планируется отремонтировать около дорог 310 000 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Средний ремонт предполагает восстановление первоначальных эксплуатационных качеств дороги с заменой дорожного покрытия. В текущем году средний ремонт планируется провести на 274 улицах протяженностью 250 км.

В акимате напомнили, что в 2023 году в Алматы проводился средний ремонт дорог на 175 улицах протяженностью 200 км. Гарантийный срок на средний ремонт составляет три года, в течение этого времени подрядчик исправляет любые недочеты за свой счет.

В прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет вместо нынешних 5 лет эксплуатации. В этом году такая практика будет продолжена.

Ранее в акимате Алматы уже озвучивали планы по ремонту дорог.

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