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События

В Алматы до конца лета перекроют участок односторонней улицы

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:54 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе Алматы в рамках реконструкции тепловых сетей меняют трубы общей протяженностью 760 метров, введенных в эксплуатацию в 1977 году, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим, как предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети", с 24 июля по 31 августа 2025 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Жамбыла от улицы Муканова до улицы Муратбаева.

"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. Данная тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей пяти многоквартирных жилых домов, семи частных жилых домов и в четыре других объекта", – сообщили в ТОО.

карта перекрытия улицы Жамбыла в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 11:54

Фото: Telegram/Almaty_Joly

В целом в текущем году по городу Алматы запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Кроме того, 24 июля 2025 года в нескольких районах Алматы отключат холодную воду.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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