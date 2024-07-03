Как посол США развлекается в машине во время поездки по Казахстану
Фото: Instagram/usinkz
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на днях побывал в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщали в посольстве, он посетил музей под открытом небом на месте Степлага, чтобы почтить память жертв репрессий и узнать об этом мрачном периоде казахстанской истории.
А сегодня, 3 июля, на странице Дипмиссии США в Казахстане опубликовали позитивное видео о том, как Дэниел Розенблюм со своей командой совершает автопутешествие: пассажиры дружно поют казахстанские и зарубежные песни.
"Автопутешествия – важная часть американской культуры. Как и в Казахстане, у американцев есть традиция слушать музыку во время долгих поездок. И так же, как у казахов, у американцев есть свои песни must-listen для таких путешествий", – подписано видео.
А ниже был приложен плейлист автопоездки посла Розенблюма:
- Free Fallin’ – Tom Petty
- California Stars – Billy Bragg and Wilco
- Born To Run – Bruce Springsteen
- Love Shack – The B–52’s
- Eight Miles High – The Byrds
- Proud Mary – Creedence Clearwater Revival
- Take It Easy – The Eagles
- I Lost It – Lucindia Williams
Отметим, что в мае 2024 года посол США Дэниел Розенблюм креативно поздравил казахстанцев с Днем чая.
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