Как посол США развлекается в машине во время поездки по Казахстану

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на днях побывал в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщали в посольстве, он посетил музей под открытом небом на месте Степлага, чтобы почтить память жертв репрессий и узнать об этом мрачном периоде казахстанской истории.

А сегодня, 3 июля, на странице Дипмиссии США в Казахстане опубликовали позитивное видео о том, как Дэниел Розенблюм со своей командой совершает автопутешествие: пассажиры дружно поют казахстанские и зарубежные песни.

"Автопутешествия – важная часть американской культуры. Как и в Казахстане, у американцев есть традиция слушать музыку во время долгих поездок. И так же, как у казахов, у американцев есть свои песни must-listen для таких путешествий", – подписано видео.

А ниже был приложен плейлист автопоездки посла Розенблюма:

Free Fallin’ – Tom Petty

California Stars – Billy Bragg and Wilco

Born To Run – Bruce Springsteen

Love Shack – The B–52’s

Eight Miles High – The Byrds

Proud Mary – Creedence Clearwater Revival

Take It Easy – The Eagles

I Lost It – Lucindia Williams

Отметим, что в мае 2024 года посол США Дэниел Розенблюм креативно поздравил казахстанцев с Днем чая.