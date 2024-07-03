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Как посол США развлекается в машине во время поездки по Казахстану

Посол США, путешествие по Казахстану, поет в машине, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 09:25 Фото: Instagram/usinkz
Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на днях побывал в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщали в посольстве, он посетил музей под открытом небом на месте Степлага, чтобы почтить память жертв репрессий и узнать об этом мрачном периоде казахстанской истории.

А сегодня, 3 июля, на странице Дипмиссии США в Казахстане опубликовали позитивное видео о том, как Дэниел Розенблюм со своей командой совершает автопутешествие: пассажиры дружно поют казахстанские и зарубежные песни.

"Автопутешествия – важная часть американской культуры. Как и в Казахстане, у американцев есть традиция слушать музыку во время долгих поездок. И так же, как у казахов, у американцев есть свои песни must-listen для таких путешествий", – подписано видео.

А ниже был приложен плейлист автопоездки посла Розенблюма:

  • Free Fallin’ – Tom Petty
  • California Stars – Billy Bragg and Wilco
  • Born To Run – Bruce Springsteen
  • Love Shack – The B–52’s
  • Eight Miles High – The Byrds
  • Proud Mary – Creedence Clearwater Revival
  • Take It Easy – The Eagles
  • I Lost It – Lucindia Williams

Отметим, что в мае 2024 года посол США Дэниел Розенблюм креативно поздравил казахстанцев с Днем чая.

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