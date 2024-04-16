В Таразе благоустроили парк "Женис"
Вторая неделя сезона под названием "Киелі мекен" посвящена благоустройству территории вокруг историко-культурных памятников.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
Сегодня в парке "Женис" осуществлены работы по очистке территории вокруг памятника Бауыржану Момышулы. В мероприятии вместе с молодежными активистами принял участие заместитель акима города Тараза Кайрат Исмаил. Кроме очистки территории была осуществлена посадка деревьев и цветов.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
В этот день в парке отдыха было посажено 30 саженцев туи, 20 саженцев ясеня, а также 500 корней роз.
Фото: пресс-служба акимата города Тараза
Акция республиканского масштаба в городе Таразе проводится в форме экологических мероприятий. Каждое из них посвящено определенной тематике. Экологический сезон продолжится и в последующие дни.