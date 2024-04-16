В Таразе благоустроили парк "Женис"

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева в Жамбылской области в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" развернулся экологический сезон "Чистый двор", "Чистый край", "Чистая страна".

Вторая неделя сезона под названием "Киелі мекен" посвящена благоустройству территории вокруг историко-культурных памятников.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Сегодня в парке "Женис" осуществлены работы по очистке территории вокруг памятника Бауыржану Момышулы. В мероприятии вместе с молодежными активистами принял участие заместитель акима города Тараза Кайрат Исмаил. Кроме очистки территории была осуществлена посадка деревьев и цветов.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В этот день в парке отдыха было посажено 30 саженцев туи, 20 саженцев ясеня, а также 500 корней роз.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Акция республиканского масштаба в городе Таразе проводится в форме экологических мероприятий. Каждое из них посвящено определенной тематике. Экологический сезон продолжится и в последующие дни.