Объем собранного мусора в Казахстане вырос за год на 8%

Общий объем собранных отходов в Казахстане за год вырос на 8% и составил по итогам 2023 года 4,1 млн тонн, сообщает Zakon.kz.

Как передает Бюро национальной статистики республики, большую часть коммунальных отходов составили отходы от уборки улиц: 282,5 тысячи тонн. Следом идут макулатура, картон и отходы бумаги (119,9 тысячи тонн), отходы рынков (107,2 тысячи тонн), пластмасса, пластик, полиэтилен (84,4 тысячи тонн), пищевые отходы (60,3 тысячи тонн), стеклобой (31,7 тысячи тонн), металлы (5 тысяч тонн), одежда и текстиль (1,2 тысячи тонны), электронное и электрическое оборудование (296 тонн). Прочие смешанные отходы составили 2,6 млн тонн.

Объем отсортированных отходов в 2023 году составил 1,3 млн тонн, это на 6,8 % больше в сравнении с 2022 годом.

В региональном разрезе больше всего отходы отсортировали в Алматы: 412,6 тысяч тонн. В тройку лидеров также вошли Астана (372,1 тысячи тонн) и Карагандинская область (193,8 тысячи тонн).

В 2023 году в Казахстане работало 808 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов. Из них 261 организация занимается сортировкой, утилизацией и захоронением отходов.

В начале апреля в Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора.