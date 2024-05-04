Алматинцы возмущены затянувшейся реконструкцией сквера

Один из излюбленных для прогулок сквер Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы больше года остается запущенным. Все дело в затянувшейся реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания Inalmaty.kz, тендер на реконструкцию сквера городской акимат провел еще в 2022 году. Строительная компания приступила к работам, которые должны были завершиться в мае.

Однако в мае 2023 года Управление экологии и окружающей среды разорвало договор с подрядчиком. Летом был подан иск о расторжении договора, в сентябре его удовлетворил суд, а в ноябре – апелляционная коллегия.

Теперь же сквер выглядит заброшенным и опустевшим.

К примеру, несколько скамеек, установленных некогда в честь выдающихся артистов Казахстана, уже прогнили.

Жители города огорчены длительной реконструкцией.

"Почему деятельность подрядчика в сквере не контролировалась должным образом? Несколько месяцев в прошлом году ничего толком не делалось. Сквер ведь в центре города находится, неужели нельзя было администрации города приезжать сюда и следить за тем, как ведутся работы?! 9 мая Казахстан празднует День Победы. Мы раньше всегда приходили к Вечному огню и к монументу Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой. Получается, в этом году наши славные героини останутся без цветов?!" – заявляют неравнодушные алматинцы.

При этом, отмечает журналист, зайти в сквер труда особого не составляет. Оградительные полотна разорваны. На территорию забредают сталкеры и прочие любители "заброшек".

18 мая 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района пообещал реконструировать этот сквер до конца 2023 года.