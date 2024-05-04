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Акимат Алматы прокомментировал продолжительную реконструкцию сквера Алии и Маншук

Акимат Алматы прокомментировал продолжительную реконструкцию сквера Алии и Маншук, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сквер Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алматы больше года остается запущенным из-за затянувшейся реконструкции. Городской акимат рассказал Zakon.kz о причинах.

В сообщении за 4 мая 2024 года сказано:

"Решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы подрядная организация (ТОО "Строительная компания "ШАХ"), проводившая работы по реконструкции сквера Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, признана недобросовестным участником государственных закупок".

Также отмечено, что договор с подрядчиком расторгнут.

Теперь за срыв строительных работ с компании будет взыскана неустойка в размере 56,1 млн тенге.

Акимат уже объявил повторный конкурс на определение нового подрядчика. Ориентировочная дата завершения конкурсных процедур – 25 мая 2024 года, полное выполнение работ по реконструкции сквера – до конца текущего года.

В ведомстве решили напомнить, что договор на проведение работ по благоустройству и реконструкции сквера между КГУ "Управление экологии и окружающей среды Алматы" и ТОО "Строительная компания "ШАХ" был заключен 15 сентября 2022 года.

Завершение объекта планировалось до 31 мая 2023 года. Проектом были предусмотрены работы по реконструкции расположенных на территории сквера фонтанных комплексов "Одуванчик" и "Акку" с заменой технологического оборудования, облицовочного материала и ремонтом технических помещений; замена существующего асфальтового покрытия на покрытие из брусчатки, установка МАФов (скамьи и урны), устройство автоматической системы полива и реконструкция дренажной системы, реконструкция системы наружного освещения и замена существующих осветительных приборов.

В связи с тем, что работы на объекте своевременно не проводились, Управление направило иск в суд о расторжении договора с подрядной организацией, признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки. Исковые требования полностью удовлетворены.

Ранее сообщалось, что алматинцы возмущены, что опустевший сквер выглядит заброшенным и опустевшим. К примеру, несколько скамеек, установленных некогда в честь выдающихся артистов Казахстана, уже прогнили.

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