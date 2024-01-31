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Алматинцы обеспокоились судьбой краснокнижного дуба и елок из-за реконструкции сквера Алии и Маншук

жители Алматы обеспокоились судьбой краснокнижного дуба и елок в сквере Алии и Маншук Фото: freepik
Жители Алматы обеспокоились дальнейшей судьбой краснокнижного дуба и елок в сквере Алии и Маншук, где в 2024 году начнутся работы по реконструкции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Житель Алматы на встрече акима с населением Алмалинского района рассказал, что в сквере растет краснокнижный дуб и елочки, которые очень хороши прижились. В связи с этим спросил, что будет с деревьями после реконструкции сквера и кафе, расположенного на его территории.

Аким Ерболат Досаев ответил, что ремонт в севере хотели завершить еще в 2023 году, выделили необходимые средства. Однако подвел подрядчик, причем не только по этому проекту.

"Судебные иски мы выиграли. В феврале Управление экологии будет проводить новый конкурс. Мы надеемся, что в этом году мы завершим работы. К сожалению, были вынуждены деньги на ремонт с 2023 года перевести на 2024 год. Проект, который ранее был утвержден и согласован, остается в том же виде", – заверил аким Алматы.

Что касается кафе, то, по словам Ерболата Досаева, оно будет соответствовать историческому облику. Фонтан и лесопосадку в проекте сохранили.

"Я дал поручение срезать сухие ветви, по самому дереву посмотрим, что можно будет сделать. Кафе "Акку" будет под контролем. Я сам хочу, чтобы можно было с детьми пойти мороженое поесть в сквере, как в старые времена. И мы максимально проследим, чтобы проект органично влился в реконструкцию сквера Алии и Маншук", – заключил глава мегаполиса.

Ранее на встрече с жителями Ерболат Досаев пообещал восстановить тротуарное освещение в Алматы, рассказал про уборку снега в городе и ответил на жалобы о пробках в центре.

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