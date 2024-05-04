Мертвый и живой скот в одном загоне: жители поселка под Алматы забили тревогу

Жители поселка Кыргауылды обеспокоены тем, что в одном из домохозяйств в одном загоне держат живой скот вместе с погибшим. Его не убирают, из-за чего в поселке стоит жуткий запах, сообщает Zakon.kz.

Нелицеприятные кадры распространили в соцсетях. На них в большом загоне, полном грязи и отходов жизнедеятельности скота, находятся кони, свиньи, корова. Кто-то с трудом передвигается, утопая в грязи, кто-то уже лежит не в силах встать. И там же лежат трупы животных.

"Поселок Кыргауылды, ул. Бирлик. У нас тут катастрофа. Живых животных держат вместе с мертвыми. Уже много лет проблема не решается. Точнее, мы узнали о ней только что, сегодня! Мы думали, запах от грязи, нечистот. Но тут трупы! Смрад, вонь, животные медленно умирают. Жители просят принять меры!" – говорится в подписи к видео.

В комментариях отметились местные жители:

Сколько лет жители п. Кыргауылды жалуются на этого соседа. Сколько раз снимали и показывали по новостям. Но толку мало. Это просто издевательство и над людьми, и над животными.

Мы там живем, наши дети там живут, вся жижа течет прям в арык по верхний трассе.

А этот ужас уже давно там творится, и мясо свинины продают прямо по трассе уже лет 20.

Кто ездит по верхней трассе, обратите свой нюх после кольца Райымбека, в сторону города, не доезжая заправки RP, это просто жуть. На протяжении семи лет проезжаю это место, постоянно эта вонь, я не представляю соседей.

Редакция обратилась за комментарием в акимат Акмолинской области. Там сообщили, что меры уже принимаются.

"По жалобам жителей ул. Бирлик, 26 на неприятный запах заместитель акима Карасайского района провел беседу с владельцем животных, содержащихся в ненадлежащих условиях. В результате достигнута договоренность о реализации свиней и лошадей. 42 свиньи уже вывезены, ожидается транспортировка лошадей. Ситуация находится под контролем акима сельского округа, полиции и ветстанции", – прокомментировали в акимате.

Животных отправят в приют. Вопросы транспортировки решит акимат района.

Пока здесь происходит такое жестокое обращение с животными, в других регионах страны спасатели бьются за их жизни. Например, в Западно-Казахстанской области спасли целый табун лошадей, который едва не утонул.