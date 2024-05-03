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Близ Атырау спасли табун тонущих лошадей

Близ Атырау спасли табун тонущих лошадей, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 17:37 Фото: МЧС РК
Табун лошадей едва не утонул в Западно-Казахстанской области. На помощь животным пришли спасатели: они перенаправили их в безопасное место, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии рассказали 3 мая 2024 года в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям и поделились видео с места событий.

"На реке Урал в плену воды оказались лошади Акжаикского района. Во время выпаса пастухи потеряли их из вида. Спасатели вместе с местными исполнительными органами произвели перегон животных до безопасного места. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребенка".Пресс-служба МЧС РК

Также сказано, что жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них.

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Во время спасательных операций из-за масштабных паводков из воды приходилось спасать не только людей. Сотрудники спецслужб помогали и продолжают помогать животным.

Все новости о ситуации с паводками по Казахстану можно прочитать по ссылке.

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