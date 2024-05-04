В Астане появится почти 60 км новых автобусных полос

На семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км, сообщает Zakon.kz.

В City Transportation Systems сообщили, что в ближайшее время специальные полосы появятся на проспектах Тауелсиздик, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, а также на улицах Керей Жанибек хандар и Ч. Айтматова.

Сроки внедрения полос в ведомстве пообещали уточнить к концу мая.



"Это позволит сократить время проезда общественного транспорта на 6 мин. Например, с 18 до 12 мин. Также позволит увеличить скорость движения автобусов с 16 км/ч до 19 км/ч".

Проект Bus Lane впервые в пилотном режиме внедрен в Астане 26 июля 2015 года на двух участках: проспекте Момышулы от проспекта Абылай хана до улицы Сарайшык и проспекте Богенбай батыра на участке от улицы Валиханова до проспекта Сарыарка.



Сейчас общая протяженность автобусных линий в городе составляет 100,5 км и затрагивает 27 участков дорог.

Ранее стало известно, что четыре автобусных маршрута в Астане изменили схему движения.

