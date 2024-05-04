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В Астане появится почти 60 км новых автобусных полос

В Астане появятся почти 60 км новых автобусных полос, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 11:05 Фото: акимат города Алматы
На семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км, сообщает Zakon.kz.

В City Transportation Systems сообщили, что в ближайшее время специальные полосы появятся на проспектах Тауелсиздик, Улы Дала, Р. Кошкарбаева, а также на улицах Керей Жанибек хандар и Ч. Айтматова.

Сроки внедрения полос в ведомстве пообещали уточнить к концу мая.

"Это позволит сократить время проезда общественного транспорта на 6 мин. Например, с 18 до 12 мин. Также позволит увеличить скорость движения автобусов с 16 км/ч до 19 км/ч".

Проект Bus Lane впервые в пилотном режиме внедрен в Астане 26 июля 2015 года на двух участках: проспекте Момышулы от проспекта Абылай хана до улицы Сарайшык и проспекте Богенбай батыра на участке от улицы Валиханова до проспекта Сарыарка.

Сейчас общая протяженность автобусных линий в городе составляет 100,5 км и затрагивает 27 участков дорог.

Ранее стало известно, что четыре автобусных маршрута в Астане изменили схему движения.

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