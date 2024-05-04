Миротворец рассказал африканским школьникам о Казахстане

Казахстанский военнослужащий майор Арман Бекбаев вместе с миротворцами из Камбоджи встретился с учащимися начальных классов местной школы в городе Бриа восточного сектора Центральноафриканской Республики, передает Zakon.kz.

Он уже несколько месяцев проходит службу в составе миссии Организации Объединенных Наций, сообщили в Министерстве обороны РК.



Казахстанский миротворец побеседовал с детьми, объяснил, с какой целью в их стране находятся миротворческие силы, а также рассказал им о Казахстане. Школьники с интересом выслушали военнослужащего, задали ему вопросы, высказали свои пожелания и поделились проблемами.



"Встреча с детьми, живущими в условиях гуманитарного кризиса и в состоянии социальной необустроенности, показала, что, тем не менее, они не утрачивают желания познавать новое. А самое главное – ребята верят в лучшее". Майор Арман Бекбаев

Миротворцы также подарили школьникам письменные наборы и сладости, а учебному заведению передали спортивный инвентарь.





Фото: МО РК





Стоит отметить, что подобные гуманитарные мероприятия миротворцы проводят на постоянной основе. Встречи с местным населением – это их дополнительная обязанность.



Миротворцы приурочили встречу к международному Дню английского языка, учрежденному в 2010 году Департаментом общественной информации ООН. Мероприятие нацелено на равноправное использование шести официальных языков ООН, поддержку многоязычия и культурного разнообразия.

