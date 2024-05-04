Миротворец рассказал африканским школьникам о Казахстане
Он уже несколько месяцев проходит службу в составе миссии
Организации Объединенных Наций, сообщили в Министерстве обороны РК.
Казахстанский миротворец побеседовал с детьми, объяснил, с какой
целью в их стране находятся миротворческие силы, а также рассказал им о
Казахстане. Школьники с интересом выслушали военнослужащего, задали ему
вопросы, высказали свои пожелания и поделились проблемами.
"Встреча с детьми, живущими в условиях гуманитарного кризиса и в состоянии социальной необустроенности, показала, что, тем не менее, они не утрачивают желания познавать новое. А самое главное – ребята верят в лучшее". Майор Арман Бекбаев
Миротворцы также подарили школьникам письменные наборы и сладости, а учебному заведению передали спортивный инвентарь.
Фото: МО РК
Стоит отметить, что подобные гуманитарные мероприятия миротворцы
проводят на постоянной основе. Встречи с местным населением – это их
дополнительная обязанность.
Миротворцы
приурочили встречу к международному Дню английского языка, учрежденному в 2010
году Департаментом общественной информации ООН. Мероприятие нацелено на
равноправное использование шести официальных языков ООН, поддержку многоязычия
и культурного разнообразия.