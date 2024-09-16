Казахстанские миротворцы рассказали, чем они занимаются на границе Сирии и Израиля

Казахстанские миротворцы продолжают выполнять свою миссию на Голанских высотах. Какая обстановка сейчас в этом регионе и как военнослужащих из Казахстана встретило местное население, в материале Zakon.kz.

Кто владеет Голанскими высотами, тот владеет Ближним Востоком. Такое мнение у ведущих политологов и военных специалистов всего мира. Это нельзя назвать преувеличением. На высотах находятся крупные водоемы, которые питают реку Иордан и Тивериадское озеро. И самое главное, Голаны позволяют их обладателю расположить войска на стратегически важной точке и контролировать огромную территорию.

Сейчас высоты являются спорной территорией между Сирией и Израилем. Эти страны уже более полувека конфликтуют из-за данного региона. Большая часть области оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии.

Чем казахстанские военные занимаются в Сирии?

На данный момент на Голанских высотах задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами выполняют 139 казахстанцев. Вместе с казахстанскими военными миротворческую миссию на Голанских высотах несут военнослужащие из Непала, Уругвая, Индии, Ирландии, Бутана и других стран.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Расположились казахстанцы на базе Фауар. Наши миротворцы обеспечены всем необходимым для эффективного выполнения поставленных задач в соответствии с мандатом миссии. Кроме стрелкового вооружения у миротворцев имеется больше 20 единиц военной техники. На базе есть спортгородок с игровыми полями, крытый спортзал и бассейн.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Казахстанский миротворческий контингент, являясь ротой резерва командующего миссии, выполняет задачи по патрулированию в зоне ответственности, охране, усилению блокпостов и разминированию взрывоопасных предметов. Стоит отметить, что эта миссия отличается от предыдущих самостоятельностью. До этого казахстанский миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Все казахстанские военные прошли первоклассную подготовку и служат в Вооруженных силах РК не первый год. К примеру, капитан Жанибек Сериков в Вооруженных силах с 2012 года. В 2016-м он окончил Военный институт сухопутных войск. До того как попасть в миротворческий батальон, офицер занимал должность заместителя командира противотанкового дивизиона.

"В горячих точках я никогда не был, но получил большой опыт в этой миссии на Голанских высотах. Миротворец несет службу 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Мы должны быть в постоянной боеготовности, так как служим в регионе, где ситуация может развиваться непредсказуемо. Изо дня в день казахстанские военные выполняют различные боевые задачи, занимаются усиленной физической подготовкой, а также посещают занятия с личным составом контингента", – поделился капитан Сериков.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Как местные жители относятся к казахстанским военным?

Сегодня на оккупированных Израилем Голанских высотах расположены более 30 израильских поселений, в которых живут около 20 тыс. человек. Вместе с ними на Голанах проживают около 17 тыс. сирийцев, численность которых выросла за счет естественного прироста и поощрения израильским правительством воссоединения друзов Сирии с их семьями на Голанах. Военные из Казахстана отмечают, что местные жители их встретили с теплом, радостью и надеждой на то, что казахстанские голубые каски помогут сохранить мир на их земле.

"Население Сирии относится к казахстанцам очень хорошо. С сирийцами сложились братские и уважительные отношения. В арабском мире прекрасно знают, что такие известные исторические личности, как Султан Бейбарс, Аль-Фараби, были родом с территории современного Казахстана. Может, отчасти по этой причине у нас налажены добрые взаимоотношения с жителями региона. Местные приняли нас тепло и относятся к казахстанским миротворцам с пониманием и доверием", – рассказал Жанибек Сериков.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Особенно казахстанских миротворцев любят местные дети. Они часто подходят к военнослужащим и с интересом слушают рассказы о Казахстане.

"Детей очень жалко. Они живут в непростое время для их страны. Большая бедность. Ребята одеты в лохмотья. Часто голодные. Смотришь на них, и сердце кровью обливается. Благодаришь Всевышнего, что наши казахстанские дети засыпают под мирным небом. Часто хочется им помочь, накормить или чем-нибудь угостить. Но, к сожалению, нельзя. Не положено по инструкции. Из-за того, что ты дашь что-то ребенку, может произойти конфликт с его родителями", – рассказал Жанибек Сериков.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Казахстанские военные в полной безопасности

Миротворцы отмечают, что несмотря на нестабильную обстановку в регионе, казахстанский контингент, выполняющий миротворческую миссию ООН на Голанских высотах, продолжает работу в штатном режиме. Никакой угрозы жизни и здоровью личного состава не имеется.

"Казахстанские военные в полной безопасности. Слава Богу, с нами нечего не случалось экстремального и, надеемся, не случится. Мы выполняем миссию в непростое время. Для меня честь помогать этой стране, и, естественно, это очень хороший боевой опыт. Я чувствую гордость за свою страну", – Жанибек Сериков.

Фото: пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Миротворческая деятельность Казахстана

Казахстан ставит следующие ключевые цели в миротворческих миссиях ООН:

- поддержание международного мира и безопасности; - вклад в стабилизацию конфликтных регионов и предотвращение дальнейших вооруженных конфликтов; - укрепление международного имиджа; - повышение статуса и авторитета Казахстана как ответственного и миролюбивого государства, приверженного принципам ООН; - развитие профессиональных навыков; - приобретение ценного опыта и навыков, полезных для национальной обороны; - содействие глобальной безопасности.

Кстати, миротворцами служат не только мужчины. 14 женщин-военнослужащих ВС РК приняли участие в различных миротворческих миссиях ООН за рубежом. На данный момент восемь из них проходят службу в составе миссии ООН.