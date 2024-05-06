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Казахстанцы сами запрещают себе играть: опция, разработанная МТС, оказалась востребованной

Казахстанцы запрещают себе играть: опция, разработанная МТС, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 11:00 Фото: pexels
Важный и очень эффективный шаг был сделан Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта – уполномоченным органом, ответственным в том числе за сферу азартных игр в Казахстане.

В ведомстве разработали и запустили опцию по самостоятельному ограничению от участия в азартных играх и пари в цифровом формате – сделать это казахстанцы могут несколькими кликами через приложение eGov mobile.

В МТС не только запустили возможность самоограничения через eGov, но и максимально информировали население об этом. Министерство провело широкую социальную рекламную кампанию по продвижению этой услуги. В 10 регионах страны были вывешены более 200 баннеров и билбордов.

Теперь жители Казахстана могут мгновенно подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от шести до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile. Новая услуга существенно уменьшает время, необходимое для обработки заявок, и облегчает процесс самоисключения из азартных игр. Это дает возможность любому гражданину, особенно тем, кто склонен к чрезмерной игре, немедленно ограничить доступ ко всем официальным игровым площадкам и онлайн-платформам букмекеров, имеющим лицензию в Казахстане.

Опция, внедренная министерством, оказалась весьма эффективной: она ранее была офлайн – письменно заявление подали за  три года всего 5 тыс. человек, а на сегодняшний день за один месяц уже почти 60 тыс. жителей страны самостоятельно ограничились от участия в азартных играх и пари в онлайн-режиме. Стимулировал этот процесс сам перевод в цифровой формат услуги по самоограничению.

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