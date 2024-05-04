Благодатный огонь: история чуда и обетования Бога

В канун праздника Пасхи в храме Гроба Господня многие века происходит чудо сошествия Благодатного огня. Почему христиане ожидают чуда с тревогой и когда огонь сошел впервые – Zakon.kz рассказали в Казахстанском Митрополичьем округе.

Первые упоминания о сошествии Благодатного огня в храме Иерусалима появились в IV веке. Предание гласит, что известный в то время святитель Григорий горячо молился во время праздника Пасхи на месте Гроба Господня и вдруг увидел яркий нетварный свет. По другой легенде, Благодатный огонь возжигает ангел, который в канун праздника спускается на место погребения Христа.

"В V-VII веках в храме Воскресения – Гроба Господня – пасхальное богослужение в Великую субботу начиналось с обряда возжжения "вечернего света". Начиная с IX века очевидцы сообщали уже не просто о благословении вечернего светильника, но о чуде схождения Благодатного огня. Сегодня тысячи людей разных конфессий и вероисповеданий собираются в ожидании сошествия огня", – рассказывает протоиерей Евгений Иванов – руководитель информационного отдела Казахстанского Митрополичьего округа.

Чудом сошествие Благодатного огня считается потому, что огонь появляется ниоткуда сам по себе, без участия человека либо священника. Существует традиция, по которой помещение, где затем будет молиться патриарх Иерусалима, тщательно обыскивает израильская полиция. В Кувуклии не должно быть спичек и прочих предметов, от которых может быть зажжен огонь. После этого оно опечатывается полицейскими до входа туда патриарха. Перед входом его одежды также тщательно осматривают.

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Сама церемония много лет транслируется по телевидению и в интернете, и многим хорошо известна. Интересно то, что сокрыто от телекамер, – сам момент сошествия Благодатного огня внутри Кувуклии. Как рассказывал в одном из своих интервью патриарх Иерусалима Диодор I, от плиты, где покоилось тело Христа, начинает исходить голубоватый свет, потом он поднимается вверх, образуя огненный столп. От него патриарх возжигает свечи, с которыми выходит к ожидающим чуда в храме христианам.

"Думаю, в радости христиан в этот момент есть что-то простое, детское. Желание приобщиться к чуду и таким образом укрепить свою веру. От Святого света зажигаются не только свечи, но и сердца людей – радостью, любовью и верой. А еще есть такое распространенное мнение, что если Благодатный огонь сошел, значит, Господь дает человечеству еще время для существования, для исправления, для покаяния", – отметил протоиерей Евгений Иванов.

Тревога и радость христиан объясняются церковным преданием, согласно которому в день, когда Благодатный огонь не сойдет, начнется отсчет конца существования человечества. Поэтому время ожидания для верующих наполнено особым смыслом. В разные годы ожидание сошествия Благодатного огня в храме Гроба Господня длилось от пяти минут до нескольких часов.