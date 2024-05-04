Благодатный огонь доставили в Казахстан
4 мая, перед схождением огня патриарх Иерусалимский Феофил III вместе с представителями Святогробского братства, монашествующими Иерусалимской православной церкви, три раза обошел крестным ходом с пасхальными песнопениями запечатанную Кувуклию, после чего вместе с представителем Армянской апостольской церкви вошел внутрь и начал молиться в Кувуклии.
Фото: Zakon.kz
После схождения Патриарх вышел и передал Благодатный огонь верующим, находившимся в храме, в том числе и представителям казахстанской православной церкви.
"Были небольшие технические неполадки. Но с божьей помощью мы долетели. Мы слушали и чувствовали молитвы всех наших верующих, православных и инославных казахстанцев. Прибытие Благодатного огня, это событие которое радует всех. Поздравляю всех православных с великим праздником Пасхи. Православная церковь желает мира, любви и радости".Протоиерей Игорь Светличный
Традицию привозить частицу Благодатного огня инициировал и с 2007 года поддерживает клирик Никольского собора Алматы протоиерей Игорь Светличный. Доставку святыни обеспечивает агентство "Трансавиа".
Фото: Zakon.kz
Благодатный огонь сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне наступления православной Пасхи. Ожидание Огня проходит в молитве, тревоге и надежде. Считается, что год, когда Небесный огонь не сойдет, будет означать конец мира и наступление власти антихриста.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
5 мая 17:00 Благодатный огонь будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор Алматы. От пламени с Гроба Господня будут зажжены свечи во всех храмах страны.
Фото: Zakon.kz
Читайте также