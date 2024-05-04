Православные христиане Казахстана празднуют Пасху

В 23:30 во всех православных храмах Казахстана началась всенощная служба в честь Пасхи. В главном храме Алматы – Свято-Вознесенском кафедральном соборе – праздничную службу возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает корреспондент Zakon.kz.

Пасха – Светлое Христово Воскресение – самый почитаемый праздник христиан, который символизирует обновление и спасение мира, торжество жизни над смертью.

Фото: Zakon.kz

Христианская Пасха – это память об искупительной жертве Иисуса Христа, о смерти его на кресте и чудесном воскресении.

Фото: Zakon.kz

Пасха отмечается по лунному календарю, поэтому не имеет постоянной даты, праздник ежегодно приходится на период между 4 апреля и 7 мая. В этом году праздник выпал на 5 мая.

Фото: Zakon.kz

Во время богослужения глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев, отметив особую роль Пасхи.

Фото: Zakon.kz

Накануне Пасхи митрополит приветствовал православных христиан.

"Воскресение Христово дает нам силы жить полноценно и правильно – любить ближних и искренне верить в Бога, сопереживать скорбям наших ближних и трудиться на благо родной страны. Две тысячи лет благая весть о Воскресении Христа из мертвых служит основанием нашей веры во всепобеждающую силу Божией любви". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Фото: Zakon.kz

По традиции в храме происходит торжественное освящение куличей и крашеных яиц.

Фото: Zakon.kz

Крашеные куриные яйца стали главным символом Пасхи. Существует предание, что с новостью о Воскресении Христа к императору Тиберию пришла Мария Магдалина. И Тиберий сказал, что поверить в Воскресение так же невозможно, как невозможно, чтобы яйцо в руке Марии вдруг бы стало из белого красным. И чудо совершилось – яйцо изменило цвет.

Фото: Zakon.kz

Еще один атрибут, связанный с Пасхой, – это кулич. Здесь тоже есть объяснение. Согласно Евангелиям, на одной из трапез с апостолами Иисус назвал хлеб телом своим. В связи с этим появилось еще одно предание о том, что после вознесения Христа апостолы всегда оставляли место для Христа и ставили туда хлеб. Интересно, что украшать кулич стали только в 17 веке.

Фото: Zakon.kz

Одна из ярких традиций Христова воскресенья – Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь.

Фото: Zakon.kz

Крестный ход – это символ шествия церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном колокольном трезвоне.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Важно помнить, что Пасха – не увеселительный, а церковный праздник. В пасхальные дни следует особое внимание уделять милосердию и добру.

Фото: Zakon.kz

"Весна нынешнего года стала для Казахстана временем тяжелого испытания для всех живущих здесь. От небывалых по масштабу паводков пострадали 10 областей нашей страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал наводнение в республике "самым крупным бедствием за последние 80 лет", – сказал накануне митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Фото: Zakon.kz

Он отметил, что духовенство и миряне православной церкви Казахстана всячески поддерживают пострадавших, трудятся в спасательных бригадах, участвуют в сборе и распределении гуманитарной помощи.

Фото: Zakon.kz

"В такие времена необходимо вспоминать слова Христа: "Не бойся, только веруй". Вера в Бога – огромная сила, способная преображать человека, обновлять его душу, она вдохновляет на подвиги и укрепляет в повседневных делах", – резюмировал митрополит.

Ранее специалисты рассказали, как правильно хранить пасхальные яйца.