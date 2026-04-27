Подняться на пик Героев-Панфиловцев через ледник Маншук Маметовой приглашают в Алматы

Федерация альпинизма Алматы приглашает 7 мая совершить восхождение на одну из красивейших вершин Малоалматинского ущелья, сообщает Zakon.kz.

В этом году на восхождение допускается до 400 зарегистрированных участников в возрасте от 14 лет, передает федерация на своей странице в Instagram. Потенциальных участников также заранее ознакомили с маршрутом восхождения.

Он представлен следующим образом:

Медеу – Шымбулак (2200 м) – ур. Туюк-Су (2500 м) – ур. Мынжылки (3000 м) – ледник Маншук Маметовой (3600 м) – перевал Маншук Маметовой (3850 м) – пик Героев-Панфиловцев (4120 м).

"Стартуют участники восхождения в 05:30 подъемом до ГК "Шымбулак" на канатной дороге", – говорится в сообщении.

