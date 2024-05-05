Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 5 по 7 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 5 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +9+11°C. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки +1+3°C, днем +13+15°C. 7 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +15+17°C. Алматы 5 мая: переменная облачность, дождь, в конце дня сильный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C. 6 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Скорость ветра 3-8, при грозе 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +18+20°C. 7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +23+25°C. Шымкент 5 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал, безветренно. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +19+21°C. 6 мая: переменная облачность, в первой половине ночи дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Днем без осадков. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +23+25°C. 7 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C. Читайте также В каких районах возможна засуха в мае, рассказали синоптики Почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков

Следите за новостями zakon.kz в: