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В Астане на несколько дней закроют проезд по одной из улиц

Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 11:22 Фото: Zakon.kz
Улицу Мамбетова в Астане перекроют на несколько дней. Это связано с дорожно-строительными работами, сообщает Zakon.kz.

C заявлением к жителям и гостям столицы обратилось Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Там заявили о проведении текущего ремонта ул. Мамбетова на участке от ул. Кенесары до ул. Бухарбай батыра. Движение будет перекрыто полностью с 6 по 8 мая 2024 года.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата
В Астане на несколько дней закроют проезд по одной из улиц, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 11:22

Фото: Telegram/ikomek109

4 мая 2024 года стало известно, что на семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км.

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