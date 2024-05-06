В Астане на несколько дней закроют проезд по одной из улиц

Улицу Мамбетова в Астане перекроют на несколько дней. Это связано с дорожно-строительными работами, сообщает Zakon.kz.

C заявлением к жителям и гостям столицы обратилось Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Там заявили о проведении текущего ремонта ул. Мамбетова на участке от ул. Кенесары до ул. Бухарбай батыра. Движение будет перекрыто полностью с 6 по 8 мая 2024 года.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата

Фото: Telegram/ikomek109

4 мая 2024 года стало известно, что на семи участках улиц в Астане планируется внедрение выделенных полос для общественного транспорта Bus Lane. Общая протяженность составит 58,6 км.