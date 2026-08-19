Шесть дней без проезда: участок еще одной улицы перекроют в Алматы

В Алматы на несколько дней ограничат движение по участку улицы Муратбаева. Это связано с проведением среднего ремонта дороги, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в городских службах, ограничение будет действовать с 08:00 20 августа до 08:00 26 августа. На этот период для движения закроют участок улицы Муратбаева от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева.

На месте проведения работ установят необходимые предупреждающие знаки, а также информационные стенды с контактами руководителя подрядной организации.

Водителей просят заранее продумать маршрут и учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли улицу, ведущую на аль-Фараби.