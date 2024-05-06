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Токаев анонсировал масштабные мероприятия к 80-летию Дня Победы

Токаев, День Победы, юбилей, 80 лет, празднование, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:57 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что в следующем 2025 году будет 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

На церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов 6 мая глава государства отметил, что в эти дни в стране по традиции проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы.

По словам Токаева, этот праздник олицетворяет стойкость и мужество нашего народа в годы Второй мировой войны.

"В следующем году весь мир будет широко отмечать 80-летие Победы. Учитывая огромный вклад Казахстана в разгром фашизма, приближающийся юбилей имеет особое значение и для нашей страны. Именно поэтому на заседании Национального курултая в Атырау мною было поручено заранее начать подготовку к его проведению", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что мы помним и чтим наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали победу.

"По всей стране им установлены памятники. Их имена носят улицы и скверы, школы и училища, аэропорты и воинские части. Участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 млн тенге каждому ветерану", – сказал президент.

Как выяснилось, казахстанские ветераны Великой Отечественной войны получают самые высокие выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами СНГ.

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