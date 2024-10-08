Мы должны помнить подвиг отцов и матерей: Токаев о праздновании 80-летия Победы в ВОВ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве на заседании Совета глав государств СНГ остановился на вопросах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда в Telegram.

"Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", – отметил глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Республики Таджикистан в СНГ в 2025 году и проведении очередного саммита в Душанбе.

В ходе заседания также выступили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что в Москве Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Токаев предложил странам СНГ запустить программу "Ярмарка Содружества".