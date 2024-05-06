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Казахстанские ветераны ВОВ получают самые высокие выплаты в СНГ

Самые высокие выплаты ветеранам ВОВ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:27 Фото: акимат Алматы
Казахстанские ветераны Великой Отечественной войны получают самые высокие выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане живут 148 ветеранов ВОВ. Все они получили к 9 мая единовременные денежные выплаты за счет средств местных бюджетов. Средний размер помощи составляет 1,7 млн тенге.

Необходимо отметить, что в Казахстане – самый большой размер единовременной социальной выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами CНГ – $3,8 тыс. в среднем.

Так, в Таджикистане проживают 24 ветерана ВОВ, выплата им составила по $2,2-2,3 тыс., в Узбекистане – $1,5 тыс., в Беларуси 1,1 тыс. ветеранов получили по $1,2 тыс., в Азербайджане и Кыргызстане – по $1,1 тыс., меньше всего предусмотрено на эти цели в России. Там 12,5 тыс. ветеранов получили по $107.

Самые высокие выплаты ветеранам ВОВ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:27

Фото: Zakon.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения 6 мая сообщили, что в общей сложности на выплаты для 50,1 тыс. человек (ветеранам ВОВ и лицам, внесшим вклад в победу) местными исполнительными органами предусмотрено 3 млрд тенге.

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