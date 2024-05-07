152 тысячи заявлений приняты на основное ЕНТ

За сутки с объявления начала приема заявок на основное ЕНТ 152 438 абитуриентов прошли регистрацию, сообщает Zakon.kz.

Зарегистрироваться на первую попытку тестирования можно с 6 по 10 мая, напомнили в Министерстве науки и высшего образования РК.

А тестируемые из Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей подают заявление на первую попытку с 6 по 13 мая.

Во время регистрации абитуриенты могут выбрать любую доступную дату, время и пункт тестирования.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

