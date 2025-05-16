В Казахстане стартовало основное ЕНТ: 216 тысяч участников и 140 возможных баллов

Сегодня, 16 мая 2025 года, началось основное Единое национальное тестирование (ЕНТ), которое продлится до 7 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отмечено в публикации Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования, они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Для участия в тестировании подали заявления около 216 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято около 399 тыс. заявлений (в 2024 году – 186 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток было 342 тыс. заявлений).

Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 25% – на русском, 266 человек – на английском языке.

Также стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты самостоятельно определяли дату, время и место проведения тестирования.

В первый день ЕНТ по всей стране тестирование проходят 4589 человек, в том числе 323 абитуриента в столице.

Всего ЕНТ организовано в 46 пунктах тестирования.

Наиболее популярной комбинацией профильных предметов на протяжении нескольких лет остается "Математика-Физика" – ее выбрали 16,5% поступающих. Далее по популярности следуют комбинации "Биология-Химия" (15,6%), ориентированная на будущих медиков, и "Математика-Информатика" (9,7%), привлекающая абитуриентов, заинтересованных в IT-сфере.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор.

"Количество заданий – 120, в том числе 20 – по "Истории Казахстана", 10 – по "Грамотности чтения", 10 – по "Математической грамотности" и по 40 – по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140". Комитет высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Примечательно, что в целях обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант.

Кроме того, во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов, им будут предоставлены бумажные версии таблиц.

Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после окончания тестирования, а по техническим причинам можно подать во время тестирования.

Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат.

Пороговые баллы для поступления остаются прежними:

для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов,

для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов;

для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов;

в другие вузы – не менее 50 баллов.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.

Фото: gov.kz

Еще известно, что в аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.

После завершения ЕНТ-2025 (до 31 октября) будет проводиться анализ видеозаписей.

"В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – заключили в ведомстве.

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