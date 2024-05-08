Алматинцы убеждены – в самостоятельной уборке мусора нет ничего постыдного

Неравнодушные жители Алматы на своих личных примерах показывают, что можно самостоятельно убирать мусор, и в этом нет ничего постыдного, сообщает Zakon.kz.

Так, жительница Алматы Вера Давыдова на своей странице в Instagram поделилась личным опытом и собственными наблюдениями.

"Я убираю мусор на пляжах во всех моих путешествиях. Чаще всего чужой почти в 99% случаев. Мне несложно. Это не делает из меня святую или городскую сумасшедшую. Просто гуляю по пляжу и всегда нахожу там валяющийся пакет, собираю весь встреченный мною пластик. По мере заполнения отношу к мусоросборникам отеля. Считаю это своим хобби и совершенно не напрягаюсь по этому поводу". Вера Давыдова

Однако оказалось, что увлечение жительницы Алматы вызывает неоднозначную реакцию у незнакомцев. Их она выделила в три группы.

Сочувствующие. Они тихонечко подходят и с придыханием начинают рассказывать о поддержке подобной инициативы. Хвалят и непременно рекомендуют соблюдать первичные санитарные нормы. В конце длительных советов непременно норовят пожать руку, обнять и другими способами нарушить личное пространство. И традиционно убегают в закат со слезами умиления.

Агрессивно-протестующие. Подходят с нарочито наглой походкой и сходу выражают свое негодование. Высказывают отсутствие смысла и бесполезность сбора мусора, поскольку по их вразумлению это не поможет решению экологических проблем. С этой категорией Вера сразу сворачивает общение, потому что никакой ответ их не устроит, а только распалит на дальнейшее продолжение монолога с наигранной жестикуляцией.

Советчики-теоретики. По словам эко-активистки, это люди с нереализованным талантом массовика-затейника. От них исходит множество теоретических идей: от объявления в лобби отеля до требования финансирования от государства. Но практические действия у людей из этой группы, как показывает практика, сводятся к нулю.

Фото: Instagram//vera_minisun

Тем временем алматинка просто собирает свой пакетик мусора на пляже. Каждый отпуск, каждый пляж. Никого не агитирует и не ждет восторженных отзывов в свой адрес.

"В одной из групп по уборке мусора на пляжах по 400 тыс. человек. Даже если 50% из нее неактивны, а оставшиеся раз в год соберут по одному кг мусора – это на 200 тыс. кг чище. Это примерно 50 слонов или один выживший кит, который не наглотался пластиковых бутылок", – убеждена Вера.

По мнению алматинской эко-активистки, многие боятся больших целей настолько, что предпочитают вообще ничего не делать. Боятся, что не осилят, что опозорятся, что сдадутся. Что к ним тоже подойдут товарищи из трех категорий и собьют весь настрой: расстраиваются, переживают, мандражируют.

"Я хочу им сказать – не бойтесь. Просто собирайте свой маленький пакетик независимо от контекста вашей цели. Маленький, но каждый день. Поверьте, потом вы втянетесь. Это станет естественным занятием". Вера Давыдова

Подобной практики придерживается и другой житель Алматы – спортсмен Галымжан Бекмуратов. На днях он с семьей и юными воспитанниками выбрался на сбор мусора.

По последним данным Бюро нацстатистики, объем собранного мусора в Казахстане вырос за год на 8%.