Бектенов акимам: Перестаньте проводить формальные отчетные штабы по отопительному сезону

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поставил перед правительством жесткие задачи по подготовке к следующему отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании Кабмина 10 мая он отметил, что в этом году отопительный сезон прошел относительно стабильно. Но даже при отсутствии крупных аварий выросло количество технологических нарушений на теплоисточниках.

"На расширенном заседании правительства глава государства поручил в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По каждому объекту поручаю Минэнерго докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Весь летний период поручаю работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры, как в отношении собственников, так и акиматов", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, со стороны правительства необходимая поддержка оказывается. На прошлой неделе было подписано постановление о выделении 16 млрд тенге из резерва на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды. Также 816 млн тенге было выделено на ремонт котельных Кокшетау.

Кроме того, теперь в рамках программы "тариф в обмен на инвестиции" в этом году только на ремонт и модернизацию действующих станций планируется привлечь порядка 327 млрд тенге.

"Финансирование должно, в первую очередь, идти на ремонт наиболее изношенных объектов и сетей. Поручаю министерствам энергетики, промышленности и акиматам еще раз проанализировать ситуацию на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях, определить дополнительные объемы ремонтных работ. По итогам доложите", – заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

Он добавил, что при этом необходимо обеспечивать паритет финансирования из республиканского, местных бюджетов и в рамках инвестиционных программ, поскольку в основном используются средства республиканского бюджета.

"Акимам совместно с Министерством нацэкономики следует провести работу с монополистами и предоставить наиболее оптимальные механизмы по финансированию. Отмечу, что риски в проведении ремонтных работ есть. Работа всех акимов на местах видна. Например, в Мангистауской области с 8 января так и не начат ремонт котла на ТЭЦ-2 "МАЭК". В области Улытау до сих пор не приступили к ремонту котла на Жезказганской ТЭЦ. Акимы, обращаюсь к вам: перестаньте проводить формальные отчетные штабы по отопительному сезону. Вы сами должны выезжать на объекты и контролировать ход ремонтной кампании", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В целом глава правительства поручил следующее:

Министерствам энергетики и промышленности, акиматам регионов утвердить до 15 мая все планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону. До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября, необходимо обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону.

Министерствам промышленности и энергетики, акиматам регионов необходимо своевременно обеспечить топливом все теплоисточники. Контроль и координацию возложил на своего заместителя – Романа Скляра.

"Тамаре Босымбековне (Дуйсенова – Прим. ред) с соответствующими ведомствами поручаю проработать вопрос обеспечения отрасли тепло- электроэнергетики кадрами. Мы уже сейчас сталкивается с дефицитом специалистов. Министерствам труда, науки и просвещения необходимо провести полный анализ текущей ситуации на рынке труда в данной сфере и при необходимости увеличить количество грантов на нужные специальности", – добавил Олжас Бектенов.

Он отметил, что от этого во многом будет зависеть бесперебойность работы всех систем жизнеобеспечения страны.

Ранее на ремонт котельных в Кокшетау выделили свыше 816 млн тенге из госрезерва.